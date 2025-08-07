Убиты 80% отловленных за полгода в Алтайском крае бездомных собак

Убиты 62 из 77 бездомных собак, отловленных в Алтайском крае за первые шесть месяцев 2025 года, сообщил глава регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.

Пойманных собак сначала поместили в приюты временного содержания, а затем «подвергли эфтаназии», пишет «АиФ. Алтай» со ссылкой на чиновника. По его словам, в регионе работают шесть таких муниципальных и частных приютов.

Эти приюты расположены в Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, Красногорском, Родинском и Троицком районах. Еще в трех муниципалитетах – Бийске, Яровом и Табунском районе – такие пункты создаются.

С 1 января в России введено обязательное чипирование собак. Регистрацией чипа и внесением данных в электронную систему занимается государственная ветеринарная служба.