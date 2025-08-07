НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Убиты 80% отловленных за полгода в Алтайском крае бездомных собак

Источник:
«АиФ. Алтай»
321 1

Убиты 62 из 77 бездомных собак, отловленных в Алтайском крае за первые шесть месяцев 2025 года, сообщил глава регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.

Пойманных собак сначала поместили в приюты временного содержания, а затем «подвергли эфтаназии», пишет «АиФ. Алтай» со ссылкой на чиновника. По его словам, в регионе работают шесть таких муниципальных и частных приютов.

Эти приюты расположены в Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, Красногорском, Родинском и Троицком районах. Еще в трех муниципалитетах – Бийске, Яровом и Табунском районе – такие пункты создаются.

С 1 января в России введено обязательное чипирование собак. Регистрацией чипа и внесением данных в электронную систему занимается государственная ветеринарная служба.

Еще по теме
Почему петухи кукарекают на рассвете
Детеныш сайгака заговорил по‑человечески. ВИДЕО
Амурские тигрята приняли грязевые ванны. ВИДЕО
Медведь отнял и съел шашлыки у отдыхающих на Сахалине. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Российские процессоры «Байкал» оказались дороже Intel и AMD
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц