Тройня дальневосточных леопардов родилась в зоопарке Новосибирска

Sibnet.ru
Детеныши дальневосточного леопарда
Фото: © Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Три дальневосточных леопарда — два мальчика и девочка — родились в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, сообщила пресс-служба учреждения.

Родителями малышей во второй раз стали Хилари и Дава. Детеныши появились на свет 20 апреля. Через месяц их осмотрели и выполнили необходимые процедуры: чипирование и дегельминтизацию.

«В первые недели Хилари скрывала малышей от посторонних глаз. Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остаётся настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.

Новосибирский зоопарк ведет работу с дальневосточными леопардами с 1970 года. Самка Хилари родилась здесь в 2018 году, а в 2024 году стала мамой очаровательной малышки Хлои.

Жизнь #Звери #Новосибирск
