Лиса вывела детей погулять по улицам Новосибирска. ВИДЕО

Мама-лиса привела детенышей познакомиться с микрорайоном Чистая Слобода в Новосибирске, видео разошлось по городским пабликам.

На кадрах трое лисят вертятся вокруг матери под балконом одной из многоэтажек. Местные жители предположили, что лиса знакомит семейство с кормовыми местами.

«Пищевые отходы, грызуны в подвалах, птицы в скверах, декоративные пруды, мягкие зимы, отсутствие крупных хищников — все это создает почти идеальные условия для жизни. В результате лисы не просто заходят в города эпизодически, а формируют устойчивые популяции», — комментировал Газете.Ru директор Института ветеринарии Игорь Гламаздин.

Рыжая лисица — один из самых адаптивных хищников, она легко меняет рацион и поведение в зависимости от условий, отметил специалист. Сейчас лисы воспринимают город не как враждебную территорию, а «супермаркет под открытым небом».

Лисы становятся дружелюбнее к человеку, но не превращаются в домашних животных. Рыжие плутовки могут быть переносчиками бешенства и различных паразитов, а также нападать на мелких собак и кошек.