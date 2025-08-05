Диетолог рассказала об опасности пищевых красителей

Искусственные пищевые красители способны вызвать пищевую аллергию и привести к слепоте, при этом натуральные красители и антиоксиданты порой очень полезны, рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

«Из-за огромного количества ароматизаторов и искусственных красителей у детей тотальная аллергия, причем не просто аллергический ринит, не просто сенная болезнь, а аллергический конъюнктивит и кератит, у ребенка образуется бельмо, помутнение роговицы. Это настолько серьезно, что дети буквально слепнут», — цитирует врача издание «НСН».

С 2020 года в России запрещены красители Е121 (цитрусовый красный), Е123 (амарант), Е128 (красный 2G). Другие Е-1.. красители Роспотребнадзор называет «относительно безвредными», но при чрезмерном употреблении способными спровоцировать аллергии, заболевания ЖКТ, печени, почек и других органов и систем.

Некоторые пищевые красители не выводятся из организма в процессе метаболизма и накапливаются в жировой ткани, именно поэтому с лишним весом так тяжело бороться.

Диетолог отметила, что при этом натуральные красители и антиоксиданты полезны организму. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, способствуют укреплению иммунитета и снижают риск заболеваний. Антоцианы, например, даже помогают в борьбе с раком.