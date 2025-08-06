Первый интернет-сервер: как родилась Всемирная паутина

Всего три десятка лет назад появился первый интернет-сервер и началась история Всемирной паутины. Это изобретение заняло первое место в списке 80 культурных событий, сформировавших мир, составленном группой из 25 выдающихся ученых, академиков, писателей и мировых лидеров.

Создателем первого интернет-сервера стал Тим Бернерс-Ли — английский ученый в области компьютерных технологий. Именно он придумал Всемирную паутину — World Wide Web (WWW). Этот проект начался в 1989 году.

«Отец интернета»

Тимоти Бернерс-Ли родился 8 июня 1955 года в семье математиков и специалистов по информатике Мэри Ли Бернерс-Ли и Конвея Бернерс-Ли. Его родители были из Бермингема и занимались созданием первого коммерческого компьютера — Ferranti Mark 1.

В подростковом возрасте будущий ученый очень любил фантастику, и очень яркое впечатление произвел на него рассказ Артура Кларка – «"Ф" — значит Франкенштейн» (Dial «F» for Frankenstein).

В этом рассказе компьютеры были объединены в сеть, образуя настоящий живой человеческий мозг. На момент публикации рассказа Тиму было 10 лет, и его захватила идея объединения компьютеров.

В 1976 году Бернерс-Ли окончил Королевский колледж Оксфорда и получил степень бакалавра по физике. Во время учебы он сделал компьютер из старого телевизора, который купил в ремонтной мастерской.

После окончания университета Бернерс-Ли стал инженером в телекоммуникационной компании. В 1980 году, работая в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), он предложил проект для облегчения обмена информацией и построил прототип будущей всемирной сети под названием ENQUIRE.

Как это было

В 1989 году ЦЕРН был крупнейшим интернет-узлом в Европе и Бернерс-Ли задумался над объединением гипертекста и интернета. Проект предполагал публикацию гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками, для облегчения работы ученых ЦЕРНа.

Тогда в ЦЕРНе началась работа над Большим адронным коллайдером. Ученые испытывали огромную потребность в механизме быстрого, простого и «мобильного» общения.

«Создание веба было поистине актом отчаяния, поскольку без него ситуация была очень сложной, когда я позже работал в ЦЕРНе. Большая часть технологий, используемых в вебе, таких как гипертекст, интернет, многошрифтовые текстовые объекты, уже была разработана. Мне оставалось только собрать их воедино», — вспоминал Бернерс-Ли.

В рамках проекта Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер, называвшийся «httpd», и первый в мире гипертекстовый веб-браузер, названный «WorldWideWeb» и утвержденный в 1991 году.

Всемирная паутина (World Wide Web) — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к сети Интернет.

20 декабря 1990 года Бернерс-Ли опубликовал первый веб-сайт, описывающий сам проект, он был доступен в интернете через сеть ЦЕРН. 6 августа 1991 года Бернерс-Ли впервые опубликовал в Usenet публичное приглашение к сотрудничеству с проектом World Wide Web.

На сайте рассказывалось, что такое Всемирная паутина, как пользоваться браузером и настраивать веб-сервер, а также как создать собственный веб-сайт. Этот сайт также являлся первым в мире интернет-каталогом, потому что позже Бернерс-Ли разместил и поддерживал там список ссылок на другие сайты.

Новый проект

В 1994 Бернерс-Ли основал консорциум Всемирной паутины, который занимается развитием интернета. Организация разрабатывает для интернета единые принципы и стандарты (называемые «рекомендациями»), которые затем внедряются производителями программ и оборудования.

Это помогает достичь совместимость между программными продуктами и аппаратурой различных компаний, что делает Всемирную сеть более совершенной, универсальной и удобной.

Сейчас Бернерс-Ли работает над проектом Solid (Social Linked Data), его целью является децентрализация Сети и значительное повышение конфиденциальности пользователей.

В марте 2024 года Бернерс-Ли написал письмо-предупреждение к 35-летию интернета. В нем он рассуждает о проблемах концентрации власти и уходе от духа старого интернета.