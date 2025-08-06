НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Первый интернет-сервер: как родилась Всемирная паутина

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Тимоти Бернерс-Ли на открытии Фонда Всемирной паутины
Тимоти Бернерс-Ли на открытии Фонда Всемирной паутины
Фото: John S. and James L. Knight Foundation, photo by Scott Henrichsen / CC BY 2.0
Всего три десятка лет назад появился первый интернет-сервер и началась история Всемирной паутины. Это изобретение заняло первое место в списке 80 культурных событий, сформировавших мир, составленном группой из 25 выдающихся ученых, академиков, писателей и мировых лидеров.

Создателем первого интернет-сервера стал Тим Бернерс-Ли — английский ученый в области компьютерных технологий. Именно он придумал Всемирную паутину — World Wide Web (WWW). Этот проект начался в 1989 году.

«Отец интернета»

Тимоти Бернерс-Ли родился 8 июня 1955 года в семье математиков и специалистов по информатике Мэри Ли Бернерс-Ли и Конвея Бернерс-Ли. Его родители были из Бермингема и занимались созданием первого коммерческого компьютера — Ferranti Mark 1.

В подростковом возрасте будущий ученый очень любил фантастику, и очень яркое впечатление произвел на него рассказ Артура Кларка – «"Ф" — значит Франкенштейн» (Dial «F» for Frankenstein). 

В этом рассказе компьютеры были объединены в сеть, образуя настоящий живой человеческий мозг. На момент публикации рассказа Тиму было 10 лет, и его захватила идея объединения компьютеров.

В 1976 году Бернерс-Ли окончил Королевский колледж Оксфорда и получил степень бакалавра по физике. Во время учебы он сделал компьютер из старого телевизора, который купил в ремонтной мастерской.

После окончания университета Бернерс-Ли стал инженером в телекоммуникационной компании. В 1980 году, работая в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), он предложил проект для облегчения обмена информацией и построил прототип будущей всемирной сети под названием ENQUIRE.

Как это было

В 1989 году ЦЕРН был крупнейшим интернет-узлом в Европе и Бернерс-Ли задумался над объединением гипертекста и интернета. Проект предполагал публикацию гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками, для облегчения работы ученых ЦЕРНа.

Тогда в ЦЕРНе началась работа над Большим адронным коллайдером. Ученые испытывали огромную потребность в механизме быстрого, простого и «мобильного» общения.

«Создание веба было поистине актом отчаяния, поскольку без него ситуация была очень сложной, когда я позже работал в ЦЕРНе. Большая часть технологий, используемых в вебе, таких как гипертекст, интернет, многошрифтовые текстовые объекты, уже была разработана. Мне оставалось только собрать их воедино», — вспоминал Бернерс-Ли.

Этот компьютер NeXT Бернерса-Ли в ЦЕРНе стал первым в мире веб-сервером.
Этот компьютер NeXT Бернерса-Ли в ЦЕРНе стал первым в мире веб-сервером
Фото: User:Coolcaesar at en.wikipedia / CC BY-SA 3.0

В рамках проекта Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер, называвшийся «httpd», и первый в мире гипертекстовый веб-браузер, названный «WorldWideWeb» и утвержденный в 1991 году. 

Всемирная паутина (World Wide Web) — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к сети Интернет. 

20 декабря 1990 года Бернерс-Ли опубликовал первый веб-сайт, описывающий сам проект, он был доступен в интернете через сеть ЦЕРН. 6 августа 1991 года Бернерс-Ли впервые опубликовал в Usenet публичное приглашение к сотрудничеству с проектом World Wide Web. 

На сайте рассказывалось, что такое Всемирная паутина, как пользоваться браузером и настраивать веб-сервер, а также как создать собственный веб-сайт. Этот сайт также являлся первым в мире интернет-каталогом, потому что позже Бернерс-Ли разместил и поддерживал там список ссылок на другие сайты. 

Новый проект

В 1994 Бернерс-Ли основал консорциум Всемирной паутины, который занимается развитием интернета. Организация разрабатывает для интернета единые принципы и стандарты (называемые «рекомендациями»), которые затем внедряются производителями программ и оборудования. 

Это помогает достичь совместимость между программными продуктами и аппаратурой различных компаний, что делает Всемирную сеть более совершенной, универсальной и удобной.

Сейчас Бернерс-Ли работает над проектом Solid (Social Linked Data), его целью является децентрализация Сети и значительное повышение конфиденциальности пользователей.

В марте 2024 года Бернерс-Ли написал письмо-предупреждение к 35-летию интернета. В нем он рассуждает о проблемах концентрации власти и уходе от духа старого интернета. 

Еще по теме
Топ-5 аналогов заблокированного сервиса Speedtest
Минцифры опровергло использование Max для электронных подписей
Мессенджер Max станет обязательным для получения электронной подписи
Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest
смотреть все
Хайтек #Интернет #История
Как сделать
Как убрать пароль при запуске Windows 11
24.07.25, 23:51
10575
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
101991
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
110299
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
116905
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
119268
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
100867
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
133242
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
124930
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2088635
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
150802
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...