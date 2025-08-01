НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября

Источник:
Sibnet.ru
99 0

Польская игровая студия Bloober Team, работавшая над ремейком Silent Hill 2, объявила дату выхода своего нового масштабного проекта – научно-фантастического хоррора Cronos: The New Dawn.

Дата релиза – 5 сентября – была названа в ходе презентации Nintendo Direct: Partner Showcase, где был также показан новый геймплейный трейлер.

В центре сюжета Скиталица — женщина, которая работает на загадочную организацию «Союз» в постапокалиптической Польше. Героине предстоит путешествовать во времени и спасать души особо важных людей.

Геймдиректор игры Яцек Земба в интервью порталу Gamesradar заявил, что в решении сделать главным героем женщину нет ни политического заявления, ни феминистской повестки. Просто «представить женщину-героя в странном костюме в научно-фантастическом антураже интереснее, чем еще одного героя-мужчину».

Cronos: The New Dawn стоит 60 долларов. Владельцы Deluxe-изданий смогут приступить к прохождению на два дня раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТоп-10 игр для прохождения вдвоем

Студия Bloober Team известна такими проектами, как Layers of Fear, Blair Witch, Observer System Redux и The Medium. Именно этой команде в 2021 году Konami доверила разработку ремейка Silent Hill 2, вышедшего в 2024 году и получившего высокие оценки критиков и игроков, а также несколько наград, включая звание «Игра года» на The Horror Game Awards.

Еще по теме
Топ-10 игр для прохождения вдвоем
Cyberia Nova показала геймплейный трейлер «Земского собора»
Battlefield 6 выйдет без русского языка
Российская Team Spirit выиграла Кубок мира в Dota 2
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
Трамп сократил срок ультиматума для России
Запад согласовал замену Зеленскому
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Индия остановила закупки российской нефти после угроз Трампа
Джастин Тимберлейк подхватил болезнь Лайма
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
54
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
39
Запад согласовал замену Зеленскому
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
28
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО
27
Мемуары Навального стали экстремистским материалом