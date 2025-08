Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября

Польская игровая студия Bloober Team, работавшая над ремейком Silent Hill 2, объявила дату выхода своего нового масштабного проекта – научно-фантастического хоррора Cronos: The New Dawn.

Дата релиза – 5 сентября – была названа в ходе презентации Nintendo Direct: Partner Showcase, где был также показан новый геймплейный трейлер.

В центре сюжета Скиталица — женщина, которая работает на загадочную организацию «Союз» в постапокалиптической Польше. Героине предстоит путешествовать во времени и спасать души особо важных людей.

Геймдиректор игры Яцек Земба в интервью порталу Gamesradar заявил, что в решении сделать главным героем женщину нет ни политического заявления, ни феминистской повестки. Просто «представить женщину-героя в странном костюме в научно-фантастическом антураже интереснее, чем еще одного героя-мужчину».

Cronos: The New Dawn стоит 60 долларов. Владельцы Deluxe-изданий смогут приступить к прохождению на два дня раньше.

Студия Bloober Team известна такими проектами, как Layers of Fear, Blair Witch, Observer System Redux и The Medium. Именно этой команде в 2021 году Konami доверила разработку ремейка Silent Hill 2, вышедшего в 2024 году и получившего высокие оценки критиков и игроков, а также несколько наград, включая звание «Игра года» на The Horror Game Awards.