Топ-10 игр для прохождения вдвоем

Британское издание The Guardian выпустило статью о пользе видеоигр для романтических отношений. В ней утверждается, что при совместном прохождении игр можно узнать о своем партнере много нового. Кроме того, это веселое и увлекательное совместное времяпрепровождение. Ниже топ-10 лучших тайтлов для игры вдвоем на одном экране.

Стоит оговориться, что в мире видеоигр «для двоих» есть король, зовут которого Юсеф Фарес. Этот геймдизайнер — признанный мастер кооперативных историй, поэтому неудивительно, что представленный топ содержит сразу несколько его творений.

1. Split Fiction

Самая свежая игра Фареса, вышедшая весной 2025 года. Она повествует о двух писательницах Зои и Мио, которые становятся участницами научного эксперимента, попадая в ловушку собственных историй.

В результате незнакомые друг с другом женщины должны стать настоящими напарницам, чтобы выбраться из придуманного мира, полного головоломок и коварных боссов.

2. It Takes Two

Игра года по версии нескольких авторитетных игровых премий и еще одно творение Юсефа Фареса. Завязка игры, на первый взгляд, не сильно способствует укреплению романтических отношений – супружеская пара решает развестись и сообщает об этом маленькой дочери.

Однако дальнейшие события и приключения, через которые приходится пройти главным героям, вынужденным работать в команде, приводят... Впрочем, лучше без спойлеров.

3. A Way Out

Первая игра Фареса в студии Hazelight и лучшая многопользовательская игра 2019 года по версии BAFTA. Это история двух заключенных — Лео и Винсента, которые вынуждены объединиться, чтобы сбежать из тюрьмы и отомстить криминальному боссу. В процессе из просто союзников они становятся друзьями.

В свое время именно A way out доказала востребованность исключительно кооперативных игр (без одиночного режима) и то, что они могут иметь коммерческий успех (более 9 миллионов проданных копий).

4. Brothers: A Tale of Two Sons

Дебютная игра Фареса, задуманная им еще в 2009 году. Это трогательная игра-приключение, рассказывающая историю двух братьев, которые отправились в опасное путешествие за лекарством для своего смертельно больного отца.

Игра получила признание критиков и геймеров по всему миру, а в 2024-ом получила ремейк с улучшенной графикой.

5. Unravel Two

Вторая часть платформера с элементами головоломки от шведской студии Coldwood Interactive. Главным отличием от оригинала стало появление второго вязанного персонажа Ярни, и, как следствие, возможность провести несколько увлекательных часов за совместным прохождением.

Персонажи игры буквально связаны одной нитью, из-за чего свобода их действий ограничена, а от игроков требуется слаженная работа для преодоления многочисленных препятствий на пути к свету.

6. Resident Evil

Легендарная серия ужастиков от японской компании Capcom, разошедшаяся общим тиражом более 174 миллионов копий, трижды в своей истории предоставляла игрокам возможность парного прохождения: в 5 и 6 частях франшизы, а также в спин-оффе Revelations 2.

В материале The Guardian говорится, что страх, испытываемый парами при совместном прохождении хоррор-игр, также является сближающим фактором, работающим на укрепление отношений. И игры серии Resident Evil, даже одиночные, подходят для этого как нельзя лучше.



А когда от скиллов вашего партнера зависит не только решение головоломки, но и исход битвы с ужасающим боссом, гарантирован куда больший спектр эмоций, чем один только страх.

7. Gears of War

Многолетний эксклюзив Xbox, который в скором времени выйдет на PlayStation — это отличный выбор для тех, кто ищет старый добрый шутер от третьего лица с возможностью совместного прохождения сюжетной кампании.

Кто сказал, что нельзя весело палить по инопланетным монстрам на пару с любимым человеком? Можно и даже нужно. Впрочем, серия Gears of War – это не только бесконечные перестрелки. Сюжет, от некоторых поворотов которого накатывают слезы, в этих играх тоже есть.

8. Portal 2

Вторая часть знаменитой головоломки от Valve порадовала игроков полноценной сюжетной кампанией, рассчитанной на двух игроков, со своими уникальными уровнями. В этом режиме игроки управляют двумя роботами и должны взаимодействовать друг с другом, чтобы решать сложные пространственные головоломки, используя порталы.

Portal 2 была удостоена множества наград от различных изданий и критиков, и впоследствии получила статус одной из лучших игр за всю историю индустрии.

9. Battletoads (2020)

Олды, игравшие в боевых жаб еще на Dendy, в 2020 году получили возможность вспомнить молодость с выходом ремейка легендарного битемапа. Да, новая рисовка пришлась по вкусу не всем, но дух игры остался прежним, а Раш, Зитц и Пимпл получили отличную озвучку.

Плюс к тому игра поддерживает подключение трех геймпадов, а значит к прохождению можно привлечь, например, еще и ребенка, что выводит тему укрепления межсемейных отношений на новый уровень.

10. Goat Simulator

Симулятор козла вышел в Steam 1 апреля 2014, и, вероятно, неспроста. Игра изначально задумывалась как шутка и пародия на другие симуляторы, захлестнувшие рынок видеоигр. В итоге, благодаря своему абсурдному юмору и свободе действий, она стала культовой и в какой-то момент обзавелась кооперативным режимом.

Игроки получили возможность управлять сразу двумя козлами на одном экране, сея вдвое больше хаоса и провоцируя еще больше нелепых ситуаций. Goat simulator, возможно, не увлечет на несколько вечеров подряд, но точно подарит несколько веселых часов.

Бонус

Интересный совместный опыт может предложить британская студия Supermassive games, которая специализируется на играх в жанре интерактивного кино.

Until Dawn, Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, The Quarry, The Devil in Me, The Casting of Frank Stone – все эти игры имеют режим для прохождения в компании друзей и вполне подходят для пар.

Игроки могут поочередно проходить сюжетные акты, управляя разными персонажами. При этом действия каждого игрока будут влиять на развитие сюжета и могут привести к разным концовкам.