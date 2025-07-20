Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа

Россия утратит свою конкурентоспособность, а за ней — и суверенитет, если не станет заниматься развитием промышленности, в том числе автопрома, заявил президент России Владимир Путин.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так президент ответил на утверждение, что России стоит признать, что она «не умеет делать» автомобили. Зарубин отметил, что сторонники этого мнения предлагают отказаться от собственного производства и закупать автомобили за рубежом.