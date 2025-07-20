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Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия утратит свою конкурентоспособность, а за ней — и суверенитет, если не станет заниматься развитием промышленности, в том числе автопрома, заявил президент России Владимир Путин.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так президент ответил на утверждение, что России стоит признать, что она «не умеет делать» автомобили. Зарубин отметил, что сторонники этого мнения предлагают отказаться от собственного производства и закупать автомобили за рубежом.

Путин признал, что это мнение было распространено еще в середине девяностых. «Они говорили, что нет смысла заниматься нам автопромом, мы бесконечно отстали, безнадежно отстали, и лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность заниматься здесь на крупных сборках», — отметил Путин.

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