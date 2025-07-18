Тайка Вайтити снимет нового «Судью Дредда»

Оскароносный новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый полнометражный фильма о Судье Дредде, популярном и жестоком персонаже британских комиксов. Картина должна заложить основу целой киновселенной.

Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк» и «Кролик ДжоДжо») сядет в режиссерское кресло, а одним из сценаристов нового «Дредда» станет Дрю Пирс, ранее работавший над такими экшенами как «Каскадеры» и Миссия невыполнима: Племя изгоев», сообщает The Hollywood Reporter.

Подробности сюжета пока держатся в тайне, но, по данным издания, фильм будет больше вдохновлен комиксами, чем предыдущими экранизациями с Сильвестром Сталлоне (1995) и Карлом Урбаном (2012). Кто исполнит главную роль пока также неизвестно.

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Продюсеры рассчитывают, что новый «Дредд» заложит основу целой киновселенной, которую можно будет исследовать с помощью дополнительных фильмов и сериалов на различных платформах.

Персонаж Судья Джозеф Дредд был создан в конце 1970-х писателем Джоном Вагнером и художником Карлосом Эскеррой, и дебютировал на страницах еженедельной британской антологии «2000 AD». Он служит в полиции мрачного мегаполиса будущего Мега-Сити, и наделен полномочиями вершить правосудие на месте по своему усмотрению. Дредд и его истории представляли собой сатиру на судебную систему, доведенную до крайности.