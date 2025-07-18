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Тайка Вайтити снимет нового «Судью Дредда»

Источник:
hollywoodreporter
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Сильвестр Сталлоне в фильме
Фото: Hollywood Pictures, Cinergi Pictures[англ.], Edward R. Pressman Film Corporation[англ.], Buena Vista Pictures Distribution, Cinergi Productions[англ.]

Оскароносный новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый полнометражный фильма о Судье Дредде, популярном и жестоком персонаже британских комиксов. Картина должна заложить основу целой киновселенной.

Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк» и «Кролик ДжоДжо») сядет в режиссерское кресло, а одним из сценаристов нового «Дредда» станет Дрю Пирс, ранее работавший над такими экшенами как «Каскадеры» и Миссия невыполнима: Племя изгоев», сообщает The Hollywood Reporter.

Подробности сюжета пока держатся в тайне, но, по данным издания, фильм будет больше вдохновлен комиксами, чем предыдущими экранизациями с Сильвестром Сталлоне (1995) и Карлом Урбаном (2012). Кто исполнит главную роль пока также неизвестно.

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Продюсеры рассчитывают, что новый «Дредд» заложит основу целой киновселенной, которую можно будет исследовать с помощью дополнительных фильмов и сериалов на различных платформах.

Персонаж Судья Джозеф Дредд был создан в конце 1970-х писателем Джоном Вагнером и художником Карлосом Эскеррой, и дебютировал на страницах еженедельной британской антологии «2000 AD». Он служит в полиции мрачного мегаполиса будущего Мега-Сити, и наделен полномочиями вершить правосудие на месте по своему усмотрению. Дредд и его истории представляли собой сатиру на судебную систему, доведенную до крайности.

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Топ комментариев

GammiPluh

Успокойтесь хохлы, идите пишите на своих форумах, че вы все сюда лезете

Nik3316

после ввода на Китай 125% и отката обратно, США уже никто невоспринимает серьезнозабыли еще своих граждан...

Nik3316

обменять дроны собранные на коленке из г... и палок на тамагавки и ПВО)))) и за первое и второе оплатила...

physx

У них природа такая, гадить везде где находятся.