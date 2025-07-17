НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер кинорежиссер Юрий Кара

Источник:
Интерфакс
252 1
кинорежиссер Юрий Кара
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни, сообщило агентство «Интерфакс».

«Юрий Викторович скончался вчера в Ялте», – цитирует агентство слова неназванного собеседника. 

Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (в то время Сталино). В 1987 году он окончил ВГИК, а первый успех режиссеру принесла дипломная работа – фильм «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. Лента была продана в 48 стран мира и получила Гран-при нескольких фестивалей.

Еще одной значимой работой режиссера стала экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Работу над этой картиной с участием Валентина Гафта, Михаила Ульянова, Николая Бурляева и Александра Филиппенко, он закончил в 1994 году, однако из-за конфликта режиссера с продюсерами фильм пролежал на полке 17 лет, прежде чем вышел в прокат.

Еще по теме
Показы нового «Супермена» в России стартуют 17 июля
Прилучный и Асмус пополнили каст «Холопа 3»
Стартовали съемки сериала о Гарри Поттере
Умер режиссер «Экипажа» Александр Митта
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
Бывшего морпеха США потрясли «безумные» бои на Украине
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
36
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
33
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
27
Трамп передаст Украине новые системы Patriot
26
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами