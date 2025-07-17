Умер кинорежиссер Юрий Кара

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни, сообщило агентство «Интерфакс».

«Юрий Викторович скончался вчера в Ялте», – цитирует агентство слова неназванного собеседника.

Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (в то время Сталино). В 1987 году он окончил ВГИК, а первый успех режиссеру принесла дипломная работа – фильм «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. Лента была продана в 48 стран мира и получила Гран-при нескольких фестивалей.

Еще одной значимой работой режиссера стала экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Работу над этой картиной с участием Валентина Гафта, Михаила Ульянова, Николая Бурляева и Александра Филиппенко, он закончил в 1994 году, однако из-за конфликта режиссера с продюсерами фильм пролежал на полке 17 лет, прежде чем вышел в прокат.