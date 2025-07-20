Экономист пообещал скорое снижение цен на овощи и фрукты

Серьезное сезонное снижение цен затронет плодоовощную продукцию в связи с поступлением на прилавки отечественного урожая, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

«Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель (в 1,5-2 раза), лук (на 30-35%), морковь (на 30-35%), капусту (на 30-40%), свеклу (15-20%). Томаты, вероятнее всего, подешевеют на 30-40%, а огурцы — на 15-20%. На 10-15% может подешеветь свежая зелень (лук, укроп, петрушка)», — приводит «Прайм» прогноз эксперта.

По мнению Балынина, также в августе должны подешеветь на 20-25% яблоки и груши. К концу августа в два-три раза могут снизиться цены на сливы.

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В августе вдвое могут подешеветь арбузы и дыни: на прилавки будут массово поступать отечественные бахчевые, причем от разных производителей (конкуренция между которыми также окажет положительное влияние на снижение цен на прилавках).

В случае хорошего урожая сетевые магазины уже в рамках конкуренции друг с другом могут предлагать и дополнительные приятные скидки (особенно для владельцев карт соответствующего магазина), чтобы быстрее реализовать имеющуюся продукцию, отметил экономист.