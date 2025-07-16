Золотая морковь: почему ретейл торгует импортными овощами

Морковь и свекла рекордно выросли в цене. В стране сложилась странная ситуация, когда торговые сети закупают дорогие импортные овощи, а дешевая местная продукция до прилавков сетевых магазинов практически не доходит.

Морковь и свекла возглавили список самых подорожавших овощей. По данным Росстата, их стоимость с начала 2025 года увеличилась на 62,6 и 62,4%, соответственно. В то время как цена на картофель, который до этого занимал первое место по темпам роста цен, стал дороже на 48,47%.

Ставка на импорт

Без долгосрочных отношений продавцов и местных производителей эти ценовые скачки будут постоянн, рассказали «Известиям» в ассоциации «Народный фермер». Торговые сети сделали ставку на импортную продукцию и не идут навстречу российским фермерам.

Был период, когда Минсельхоз стимулировал выращивание овощей и фермеры нарастили объемы. «Но продать урожай они не смогли, так как у них не получилось зайти в торговые сети, которым нужны поставщики с большими регулярными объемами», — пояснила вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Ольга Башмачникова.

По словам главы совета ассоциации «Народный фермер» Бабкена Испиряна, в прошлом году собрали хороший урожай моркови. Но закупочные цены на нее были равны себестоимости или даже ниже, поэтому тратить деньги на хранение урожая у производителей не было смысла.

В итоге сети заключили долгосрочные импортные контракты. А фермеры были вынуждены сократить площади посевов под морковь. Такая же ситуация, по данным Башмачниковой, сложилась со свеклой и картофелем.

Упадут ли цены

«Ежегодно стоимость моркови достигает пика к середине июля, а затем начинает снижаться», — обратил внимание председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Он заверил, что к концу июля, когда появится местный урожая, сети закупят недорогую местную свеклу и морковь и цены в рознице пойдут вниз.

Экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод также считает, что морковь и свекла начнут дешеветь после появления нового урожая: торговые сети будут ее покупать, потому что она станет гораздо дешевле импортной.

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Но, по его мнению, такой подход вопрос скачков цен на овощи не решит. Проблема в том, что аграрный сектор и торговые сети в России находятся на разном уровне развития. Ретейл — это индустрия, которой нужны большие стабильные объемы поставок в течение года. У продавцов есть свои требования к размеру, чистоте овощей.

Отечественное сельское хозяйство потребности сетей по многим позициям удовлетворить пока не может. Поэтому ретейл диктует им свою ценовую политику, а именно низкие закупочные цены, приобретая продукцию российских фермеров только в сезон урожая.