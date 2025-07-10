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Рубио и Лавров обсудили конфликт на Украине

Источник:
ТАСС
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Переговоры глава МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио
Переговоры глава МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио
Фото: © МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на саммите АСЕАН предметно обсудили украинское урегулирование, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — рассказали ТАСС в МИД России.

Лавров и Рубио в ходе встречи на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН также отметили важность продолжения работы по нормализации функционирования двусторонних дипмиссий. «Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен», — отметили в МИД.

«Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Политика #Мир
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