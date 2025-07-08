Президент Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом вносится ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы. В частности, военнослужащие из числа иностранных граждан теперь смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения, а также во время вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Уточняется также положение, касающееся порядка увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части.

Согласно новым правилам, военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, получит право выбрать основание для увольнения по своему усмотрению.

Но это правило не распространяется на случаи, когда увольнение происходит по особым основаниям, среди которых теперь числится включение в реестр иностранных агентов.