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Боня согласилась со штрафом за пропаганду наркотиков

Источник:
Sibnet.ru
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Виктория Боня
Фото: © @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня признала вину в пропаганде наркотиков и заплатила штраф в 50 тысяч рублей, об этом она рассказала в социальных сетях.

Мировой судья в четверг, 26 июня, признала Боню виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в интернете), и назначила штраф в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала, что нарушила закон в интервью блогеру Сергею Косенко, которое дала в 2023 году, когда они беседовали о традиционной перуанской медицине.

«Я свою вину признаю, если экспертиза показала лингвистическая, что я нарушила закон. Я человек очень добропорядочный. Я всегда за то, чтобы не нарушать законы, поэтому заплатила штраф», — сказала телеведущая.

По словам Бони, она никогда не говорила, что с помощью аяуаски (галлюциногенный напиток, запрещенный в России) погасила долг в миллион долларов, как написали ряд телеграм-каналов. Она добавила, что готова дать волос на экспертизу, чтобы подтвердить, что не употребляла запрещенные вещества.

«Наркотики и даже алкоголь — это страшно. Это ужасно. Это дно», — отметила Боня.

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