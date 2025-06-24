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Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 

Источник:
Sibnet.ru
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Иран прекратил огонь, сообщил иранский государственный телеканал Press TV после того, как иранские ракеты упали на территорию Израиля.

«Прекращение огня началось», — говорится в сообщении телеканала Press TV.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана. По данным агентства Fars, иранские силы нанесли удар по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и городу Хайфа.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».


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