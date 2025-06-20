Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны Геннадия Шаповалова. Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.

Шаповалов родился в Кировоградской области, учился в Институте танковых войск, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии. Затем обучался в Военном колледже Армии США.

До февраля 2025 года Шаповалов был командующим войсками оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины. Затем его отправили в Германию, где он возглавил украинскую команду в миссии НАТО.

Ранее с должности командующего Сухопутными войсками был уволен Михаил Драпатый. Он подал в отставку с поста в начале июня после ракетного удара по 239-му полигону ВСУ.