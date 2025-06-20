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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны Геннадия Шаповалова. Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.

Шаповалов родился в Кировоградской области, учился в Институте танковых войск, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии. Затем обучался в Военном колледже Армии США.

До февраля 2025 года Шаповалов был командующим войсками оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины. Затем его отправили в Германию, где он возглавил украинскую команду в миссии НАТО.

Ранее с должности командующего Сухопутными войсками был уволен Михаил Драпатый. Он подал в отставку с поста в начале июня после ракетного удара по 239-му полигону ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

snoo

Мы ежей едим и кротовуху пьем, чо ты набрасываешь

Невезучий

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.

mosquito__2010

украинские детишки в 2013 - 2014 гг. скача на украинских площадях и выкрикивая оскорбительные кричалки...