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Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», с ответствующее требование он опубликовал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Также он заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Он представляет собой легкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять», — уточнил Трамп, предупредив, что решение может быть изменено, если Иран ударит по американским солдатам или мирным гражданам.

В ночь на 17 июня Трамп написал в своем аккаунте в Truth Social, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Он также добавил, что Иран не может иметь ядерное оружие.

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