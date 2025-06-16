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Подсчитано количество израильских ядерных боеголовок

Источник:
Sibnet.ru
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Армия обороны Израиля в настоящее время имеет в своем арсенале 90 ядерных боеголовок, следует из опубликованного ежегодника Стокгольмского института исследования проблем мира за 2025 год.

Все израильские боеголовки не развернуты на носителях, а находятся на хранении. Основным носителем израильских ядерных средств является авиация, отмечается в исследовании. При этом в целом около 90% всех ядерных боеприпасов в мире приходится на арсеналы США и России.

По данным института, всего по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывается 9614 ядерных боеприпасов, 3912 боеголовок развернуты на ракетах и бомбардировщиках, остальные находятся на складах.

В частности, США имеют 1770 развернутых боеголовок и еще 1930 на хранении. По оценке специалистов, Россия располагает 1718 развернутыми боеголовками, и еще 2591 находится на хранении.

Ядерный арсенал Китая состоит из 600 боеголовок. Франция имеет 290 ядерных боеголовок, Великобритания — 225, Индия — 180, Пакистан — 170, еще 50 ядерных боеголовок имеет Северная Корея.

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