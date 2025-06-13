Россиянин вошел в символическую сборную новичков НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вошел в символическую сборную лучших новичков минувшего чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте НХЛ.

Вместе с Мичковым в символическую сборную новичков вошли голкипер Дастин Вульф («Калгари Флэймз»), защитники Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс») и Дентон Матейчук («Коламбус Блю Джекетс»), форварды Каттер Готье («Анахайм Дакс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

Мичков в дебютном сезоне провел 80 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 37 передач. Он стал лучшим снайпером среди новичков лиги и лучшим бомбардиром «Филадельфии» в регулярном чемпионате.

Голосование членов хоккейной Ассоциации журналистов состоялось после завершения сезона. В нем приняли участие 187 выборщиков, каждый из них называл свою шестерку кандидатов. Мичков набрал 186 голосов.