НАВЕРХ

Россиянин вошел в символическую сборную новичков НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
80 0

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вошел в символическую сборную лучших новичков минувшего чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте НХЛ.

Вместе с Мичковым в символическую сборную новичков вошли голкипер Дастин Вульф («Калгари Флэймз»), защитники Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс») и Дентон Матейчук («Коламбус Блю Джекетс»), форварды Каттер Готье («Анахайм Дакс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

Мичков в дебютном сезоне провел 80 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 37 передач. Он стал лучшим снайпером среди новичков лиги и лучшим бомбардиром «Филадельфии» в регулярном чемпионате.

Голосование членов хоккейной Ассоциации журналистов состоялось после завершения сезона. В нем приняли участие 187 выборщиков, каждый из них называл свою шестерку кандидатов. Мичков набрал 186 голосов.

Еще по теме
Сборная России по хоккею пропустит Олимпиаду
СКА уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера
Хоккеист Овечкин вернется в Россию
Сборная США впервые за 92 года победила на ЧМ по хоккею
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
30
Израиль внезапно атаковал Иран
22
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
19
Ле Пен обвинила Евросоюз в подготовке войны «на Востоке»
18
Мединский заявил, что заморозка конфликта приведет к ядерной войне
15
Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота России