Белый дом назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе и направил на подавление беспорядков Национальную гвардию.

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карена Басса в неспособности справиться с ситуацией и направил в регион 2 тысячи солдат Нацгвардии.

Если Ньюсом и Басс «не в состоянии выполнять свою работу (а всем известно, что это именно так) — значит, подключатся федеральные власти и решат проблему массовых беспорядков и мародеров так, как ее следует решать!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В пятницу, 6 июня в Лос-Анджелесе служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) приступила к массовым задержаниям нелегальных мигрантов.

В ответ в городе начались демонстрации, которые переросли в стычки с полицией. Известно, что в числе организаторов протестных акций есть группировка Union del Barrio и коалиция по защите прав мигрантов CHIRLA.