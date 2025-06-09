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Трамп отправил в Лос‑Анджелес войска для подавления беспорядков

Источник:
Sibnet.ru
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Нацгвардия США
Нацгвардия США
Фото: Georgia National Guard from United States / CC BY 2.0

Белый дом назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе и направил на подавление беспорядков Национальную гвардию.

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карена Басса в неспособности справиться с ситуацией и направил в регион 2 тысячи солдат Нацгвардии.

Если Ньюсом и Басс «не в состоянии выполнять свою работу (а всем известно, что это именно так) — значит, подключатся федеральные власти и решат проблему массовых беспорядков и мародеров так, как ее следует решать!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В пятницу, 6 июня в Лос-Анджелесе служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) приступила к массовым задержаниям нелегальных мигрантов.

В ответ в городе начались демонстрации, которые переросли в стычки с полицией. Известно, что в числе организаторов протестных акций есть группировка Union del Barrio и коалиция по защите прав мигрантов CHIRLA.

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