Жара пришла в Сибирь

Температура выше 30 градусов прогнозируется в ближайшие дни в регионах Сибирского федерального округа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«После заморозков, которые были на юге Западной Сибири, со 2 по до 7 июня в этих регионах прогнозируется жаркая погода с температурой плюс 30 градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

Длительный период по-настоящему жаркой погоды связан с тем, что антициклон отходит на восток России.

При этом в некоторых регионах прогнозируются ночные заморозки. В Иркутской области температура ночью может опускаться до минус 5 градусов, в Забайкальском крае и Бурятии — до минус 4.

МЧС по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде. Специалисты рекомендуют избегать физических нагрузок, чаще находится в тени, воздержаться от алкоголя, пить больше жидкости и носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором.