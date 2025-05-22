Российское законодательство гарантирует молодым людям, имеющим проблемы со здоровьем, освобождение либо отсрочку от военной службы. Но для этого нужно правильно собрать документы и учесть множество других нюансов. Возможно, придется обратиться в соответствующие инстанции и даже в суд.

Решение о том, годен ли призывник (сейчас это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет) к военной службе по здоровью, принимает призывная комиссия после прохождения медкомиссии. При этом она ориентируется на «Расписание болезней» — постановление правительства РФ №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

Этот нормативный акт содержит перечень примерно из 2 тысяч заболеваний. С некоторыми из них призывают в армию, с другими — выдают военный билет или предоставляют отсрочку.

Категории годности

Согласно «Расписанию болезней», существует пять категорий годности к военной службе.

«А» — присваивается призывникам с идеальным здоровьем. Такие парни идут в десантники, подводники и спецназ.

«Б» — присваивается юношам, имеющим незначительное ограничение по здоровью. Они также годны для службы в армии.

«В» — ограниченно годен к военной службе. Эту категорию получают призывники, имеющие серьезные заболевания. Они не идут в армию. Их автоматически зачисляют в запас и выдают «белый билет». Призвать в армию их могут только в военное время.

«Г» — временно не годен. К этой категории причисляют юношей, которые имеют временные проблемы со здоровьем на момент призыва. Им дается отсрочка на лечение на срок от полугода до года. После истечения отсрочки они вновь проходят медкомиссию.

«Д» — не годен к военной службе. Эту категорию получают ребята, которые совершенно не годны к призыву в армию. Их полностью избавляют от военной службы даже в военное время.

Таким образом, полностью освобождают от службы в армии категории «В» и «Д». Категория «Г» дает лишь временную отсрочку.

Как правильно собрать документы

«Подтверждать болезни следует в поликлинике по месту прикрепления. В зависимости от диагноза, нужно соблюсти длительность истории болезни, частоту обращений и так далее. Нужно обращаться с жалобами на состояние здоровья в медучреждении, сдавать анализы, проходить обследования и собирать все документы», — посоветовала руководитель юридического отдела компании «Армейка.net» Елизавета Быкова.

Перед медкомиссией в военкомате нужно собрать все медицинские документы о состоянии здоровья. Оригиналы оставить у себя, в личное дело передать копии. «Брать документы лучше из государственных медучреждений, так как на документы из частных клиник военные комиссариаты неохотно обращают внимание», — отметила юрист.

Обязательно нужно взять выписку из амбулаторной карты пациента (из поликлиники по месту жительства или иного медучреждения, где призывник наблюдался или проходил лечение).

Желательно иметь результаты инструментальных исследований, свидетельствующих о наличии патологий.

Что делать, если заболевания нет в «Расписании болезней»

«Решение о призыве в армию всегда принимается на основании данных, указанных в "Расписании болезней". Других официальных документов, регулирующих этот вопрос, не существует. Следовательно, если конкретный диагноз призывника не прописан ни в одной статье этого документа, медкомиссия не сможет обосновать отказ от призыва или присвоение категории "непризывной" по состоянию здоровья», — сказала Быкова.

Но, по ее словам, есть нюанс. «Стоит учитывать, что некоторые заболевания могут иметь разные названия или формулировки. Если в "Расписании" отсутствует конкретное название болезни, рекомендуется искать ее под другими обозначениями», — пояснила юрист, добавив, что одни патологии могут быть проявлением других заболеваний.

Дополнительное медобследование и суд

Медкомиссия в военкомате может направить на дополнительное обследование для подтверждения или опровержения диагноза. Список медучреждений, куда для медобследования направляются призывники, перед каждым призывом утверждается властями региона.

Если медкомиссия отказывается направлять на медобследование для подтверждения диагноза, нужно дождаться решения призывной комиссии и обжаловать решение через вышестоящий военный комиссариат (военкомат субъекта РФ). Можно написать жалобу в прокуратуру или сразу подать в суд, порекомендовала юрист.

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Бывают случаи, когда призывники не согласны с заключением медобследования. Тогда следует написать жалобы в региональный Минздрав, Росздравнадзор с требованием разобраться в ситуации и назначить дополнительное обследование и анализы. Если это не поможет, стоит обратиться в суд, чтобы он назначил независимую военно-врачебную экспертизу.

Призывник может оспорить в суде и решение призывной комиссии военкомата. В рамках судебного процесса по иску призывника могут назначить независимую военно-врачебную комиссию. Для этого нужно подать административное исковое заявление в районный суд.