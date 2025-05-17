Китай первым запустил сотовую связь 5G-A

Китай первым в мире запустил сотовую связь стандарта 5G-A. Пропускная способность таких сетей примерно в десять раз выше обычных сетей 5G — 10 Гбит/с против 1 Гбит/с.

Стандарт 5G-A позволяет скачивать информацию из Сети на скорости до 1,25 ГБ/с. Например, стандартный фильм в высоком качестве на такой скорости можно скачать из интернета за считанные секунды, пишет портал MyDrivers.

Еще одной особенностью нового стандарта 5G-A является прямое подключение к спутниковым каналам связи. Однако для этого абонентам потребуется установить соответствующее оборудование.

Первым технологию 5G-A для абонентов запустила компания China Telecom, на старте доступ к ней получили около 50 миллионов пользователей в Китае. В дальнейшем охват новым стандартом будет расти.