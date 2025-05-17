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Китай первым запустил сотовую связь 5G-A

Источник:
Sibnet.ru
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Китай первым в мире запустил сотовую связь стандарта 5G-A. Пропускная способность таких сетей примерно в десять раз выше обычных сетей 5G — 10 Гбит/с против 1 Гбит/с.

Стандарт 5G-A позволяет скачивать информацию из Сети на скорости до 1,25 ГБ/с. Например, стандартный фильм в высоком качестве на такой скорости можно скачать из интернета за считанные секунды, пишет портал MyDrivers.

Еще одной особенностью нового стандарта 5G-A является прямое подключение к спутниковым каналам связи. Однако для этого абонентам потребуется установить соответствующее оборудование.

Первым технологию 5G-A для абонентов запустила компания China Telecom, на старте доступ к ней получили около 50 миллионов пользователей в Китае. В дальнейшем охват новым стандартом будет расти.

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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.