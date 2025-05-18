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Академик РАН рассказал об опасности висцерального жира

Источник:
«Россия 1»
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Висцеральное ожирение может привести к серьезным проблемам с сердцем, предупредил академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков, посоветовав средство борьбы с ним.

Висцеральное ожирении — это когда жир скапливается вокруг внутренних органов. Такой тип ожирения в сочетании с высоким давлением и холестерином может приводить к необратимым проблемам с сердцем, сказал Беленков в эфире телеканала «Россия 1».

Он посоветовал для борьбы с висцеральным жиром дробное питание. «Если человек хочет похудеть, он не должен быть голодный. Он должен уменьшить размер порций», — сказал академик.

По его словам, необходимы также любые виды физической активности — плавание, скандинавская ходьба или даже просто прогулки.

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Жизнь #Здоровье
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