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Видеокарты предложили оснастить системами геолокации для слежки

Источник:
Sibnet.ru
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Конгресс США рассмотрит законопроект, обязывающий производителей мощных видеокарт и другого оборудования отслеживать географическое местоположение отслеживать свое местоположение.

Данная мера призвана позволить американскому правительству контролировать местоположение высокотехнологичных компонентов и дистанционно ограничивать их работу в странах, находящихся под санкциями, пишет портал Tom's Hardware.

Инициатива затрагивает широкий спектр мощного оборудования, включая продвинутые видеокарты наподобие GeForce RTX 4090 и RTX 5090, серверные решения и процессоры, ориентированные на задачи искусственного интеллекта.

Предполагается, что производителям будет предоставлено шесть месяцев на внедрение требуемых систем отслеживания геолокации после принятия закона. Фактически, речь идет о встраивании в такое оборудование шпионского модуля.

Кроме того, законопроект предусматривает создание специального реестра, в котором будет отображаться местоположение оборудования и данные покупателей.

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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.