Видеокарты предложили оснастить системами геолокации для слежки

Конгресс США рассмотрит законопроект, обязывающий производителей мощных видеокарт и другого оборудования отслеживать географическое местоположение отслеживать свое местоположение.

Данная мера призвана позволить американскому правительству контролировать местоположение высокотехнологичных компонентов и дистанционно ограничивать их работу в странах, находящихся под санкциями, пишет портал Tom's Hardware.

Инициатива затрагивает широкий спектр мощного оборудования, включая продвинутые видеокарты наподобие GeForce RTX 4090 и RTX 5090, серверные решения и процессоры, ориентированные на задачи искусственного интеллекта.

Предполагается, что производителям будет предоставлено шесть месяцев на внедрение требуемых систем отслеживания геолокации после принятия закона. Фактически, речь идет о встраивании в такое оборудование шпионского модуля.

Кроме того, законопроект предусматривает создание специального реестра, в котором будет отображаться местоположение оборудования и данные покупателей.