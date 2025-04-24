НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Украина откажется от напряжения в 220 вольт

Источник:
Sibnet.ru
1065 15

Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в сети, отказавшись от советских 220 вольт, сообщила Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики.

«Начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт», — цитирует сообщение «Экономическая правда».

Украинский регулятор ожидает, что отказ от стандарта в 220 вольт окажет положительное влияние на качество электроснабжения и поспособствует повышению энергоэффективности.

По ГОСТ 29322-2014 в России стандартным напряжением для однофазной трехпроводной сети с частотой 50 Гц является 230 В. Однако для поставщиков энергии действует стандарт 220 В.

При норме 220 В допускаются отклонения напряжения в пределах от 198 В до 242 В, а при 230 В — от 207 В до 253 В.

Еще по теме
Евросоюз отложил запрет на российский газ из‑за пошлин Трампа
Европейский бизнес пожелал возобновить импорт газа из России
Иркутская область запретила майнинг
Огранка крупнейшего бриллианта России заняла два года. ФОТО
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Китай запустил интернет 10G
Fox News обозначил Киев частью России
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Kukuh88

Вроде должен был место папы римского занять, похоже переиграли)

DADMAL

Ой ! Все это напоминает фильмы особенно про камбоджу где власть военных только внутри страны делай что...

GammiPluh

Закончились запасы советских трансформаторов? Из-за недостатка переводить всю страну на другой стандарт...

physx

Просто станцевать на могиле их родственников, подумаешь не накурились и не набухались же