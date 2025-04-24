Украина откажется от напряжения в 220 вольт

Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в сети, отказавшись от советских 220 вольт, сообщила Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики.

«Начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт», — цитирует сообщение «Экономическая правда».

Украинский регулятор ожидает, что отказ от стандарта в 220 вольт окажет положительное влияние на качество электроснабжения и поспособствует повышению энергоэффективности.

По ГОСТ 29322-2014 в России стандартным напряжением для однофазной трехпроводной сети с частотой 50 Гц является 230 В. Однако для поставщиков энергии действует стандарт 220 В.

При норме 220 В допускаются отклонения напряжения в пределах от 198 В до 242 В, а при 230 В — от 207 В до 253 В.