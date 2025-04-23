Названы сроки запуска платежей в цифровых рублях

Возможность платежей в цифровых рублях для граждан и юридических лиц появится в 2026 году, сообщила замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе.

«Такая возможность будет, если у нас подрядчики или граждане откроют цифровые кошельки на цифровой платформе Банка России. Для нас это будет такой же банк, как и все остальные расчетные счета», — цитирует Катамадзе РИА Новости.

В настоящее время казначейство уже готовится к тому, чтобы у граждан и юридическим лиц появилась возможность осуществить любую оплату в цифровых рублях. Для этого ведомство создает технологическое взаимодействие с Центробанком РФ.

Цифровой рубль — новая форма рубля, введение которой было анонсировано в 2023 году. Она дополнит наличные (банкноты и монеты) и безналичные (деньги на счетах, картах). Цифровые рубли будут храниться в виртуальных кошельках граждан и компаний.

У цифрового рубля фиксированный курс, который всегда равен курсу национальной валюты. Доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться через мобильные приложения банков и интернет-банки.