Решение о разморозке российских активов вынудит Европу и страны G7, в том числе США, оплачивать украинские кредиты, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В 2024 году Запад использовали прибыль, полученную от примерно 260 миллиардов евро замороженных российских активов, для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов евро.

Если же активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за 20 миллиардов евро кредита, а остальное должны будут выплатить другие члены G7.

«Проблема в том, что эти активы, которые обеспечивают этот кредит, исчезнут [в случае прекращения действия санкций]», — приводит «Газета.ру» слова Цахкны.

В Евросоюзе ожидают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изберет еще более жесткую позицию при обсуждении продления санкций против РФ, срок которых истекает в июле.

«Если венгерские власти заблокируют решение, санкции будут сняты. И активы Центрального банка будут переданы России, [Путину, в качестве награды. Мы не можем этого допустить», — подчеркнул глава МИД Эстонии.