НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Главы МИД Эстонии призвал конфисковать российские активы в ЕС

Источник:
«Газета.ру»
503 4
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Фото: Estonian Foreign Ministry / CC BY 2.0

Решение о разморозке российских активов вынудит Европу и страны G7, в том числе США, оплачивать украинские кредиты, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В 2024 году Запад использовали прибыль, полученную от примерно 260 миллиардов евро замороженных российских активов, для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов евро.

Если же активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за 20 миллиардов евро кредита, а остальное должны будут выплатить другие члены G7.

«Проблема в том, что эти активы, которые обеспечивают этот кредит, исчезнут [в случае прекращения действия санкций]», — приводит «Газета.ру» слова Цахкны.

В Евросоюзе ожидают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изберет еще более жесткую позицию при обсуждении продления санкций против РФ, срок которых истекает в июле.

«Если венгерские власти заблокируют решение, санкции будут сняты. И активы Центрального банка будут переданы России, [Путину, в качестве награды. Мы не можем этого допустить», — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Еще по теме
Лавров удивился открытому возрождению нацизма в Европе
Fox News обозначил Киев частью России
Зеленский согласился действовать зеркально при перемирии
США исключили вступление Украины в НАТО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
Пять причин обустроить видеонаблюдение на даче
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
Путин поставил задачи для полета на Марс
Обсуждение (4)
Картина дня
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
Лавров удивился открытому возрождению нацизма в Европе
Главы МИД Эстонии призвал конфисковать российские активы в ЕС
Десять россиян выиграли по 10 млн рублей в лотерее
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
50
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
37
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
24
Путин поставил задачи для полета на Марс
23
Путин остановил боевые действия с Украиной
21
Истек срок моратория на удары по энергообъектам