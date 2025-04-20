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Десять россиян выиграли по 10 млн рублей в лотерее

Источник:
Sibnet.ru
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Десять россиян выиграли по 10 миллионов рублей в первом розыгрыше «Мечталлион», сообщила пресс-служба «Национальной Лотереи».

Еще 17 человек получили призы в размере 1 миллиона рублей каждый, говорится в сообщении. «100 миллионов рублей были разыграны сегодня уже в 11-й раз за всю историю нашего флагмана», — говорится в сообщении.

Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Приморском крае и онлайн — на сайте и в мобильном приложении «Национальной Лотереи».

Участники, выигравшие миллион рублей, — в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн.

Всего в тираже выиграло более миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.


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