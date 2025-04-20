Кому нельзя есть яйца в праздники

Людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок, следует отказаться от употребления яиц, предупредил врач Андрей Тяжельников.

«Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день в зависимости от количества другой пищи», — сказал РИА Новости Тяжельников.

По его словам, отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок.

«Последние исследования ученых реабилитировали яичные желтки. В основном опасения были из-за холестерина. Но, как оказалось, употребление желтков не приводит к нездоровому содержанию уровня холестерина в крови, зато дает много полезных питательных веществ», — добавил врач.