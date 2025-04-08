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Александр Шепс попал в больницу после испытания в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Александра Шепса

Участник проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс рискнул здоровьем, чтобы пройти испытание в шоу.

В выпуске, вышедшем в эфир 5 апреля, участники «Битвы» проходили испытание в башкирском селе Емметово. Жители села жаловались на череду нелепых смертей и трагедий, которые происходят на одной из улиц.

Шепс выяснил, что весь поселок накрыт негативной энергетической воронкой, а ее эпицентр находится у зеленого забора одного из домов. Во время испытания медиум рванул к тому самому забору и начал через него перелазить, что привело к травме — он сильно порезался, а потом упал на землю, чуть не потеряв сознание.

Экстрасенс продолжил испытание, но после съемок выяснилось, что ему потребовалась медицинская помощь. Затем ведущий проекта Марат Башаров сообщил зрителям, что Александра Шепса экстренно госпитализировали с испытания и он находится под наблюдением врачей.

Что именно произошло в Шепсом — неизвестно. В соцсетях участник «Битвы» не появлялся с 4 апреля, также не комментирует ситуацию его брат Олег Шепс.

В телеграм-канале «Битвы экстрасенсов» опубликовали кадры со съемок нового выпуска, но без Шепса. Появится ли он в новом выпуске, пока не сообщается.

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