Женщина впервые стала главой МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве, министр спорта этой страны Кирсти Ковентри стала новым главой Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте организации.

«Результаты выборов готовы! Кирсти Ковентри избрана президентом МОК, первой женщиной-президентом в истории МОК», — говорится в заявлении.

Ковентри будет занимать пост главы МОК в течение восьми лет, официально в должность она вступит после передачи полномочий 23 июня.

«Молодая девушка, которая впервые начала заниматься плаванием в Зимбабве много лет назад, никогда не могла и мечтать о таком моменте», — прокомментировала избрание новая глава МОК.

Во время президентства Ковентри пройдут четыре Олимпиады: зимняя 2026 года в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо), летняя 2028 года в Лос-Анджелесе, зимняя 2030 года во Французских Альпах и летняя 2032 года в Брисбене. Ей предстоит решить вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

Чем известна Кирсти Ковентри

Ковентри 41 год. Она родилась в столице Зимбабве Хараре. Ее родители владели химическим заводом. Училась, тренировалась и жила в США.

Двукратная олимпийская чемпионка на дистанции 200 метров на спине: в 2004 году в Афинах и в 2008 в Пекине. На Играх 2004 года она также завоевала серебряную (100 метров на спине) и бронзовую медаль (200 метров комплексным плаванием), на Играх 2008 года — три серебряные награды (100 метров на спине, 200 метров и 400 метров комплексным плаванием). На счету Ковентри семь из восьми всех олимпийских наград, завоеванных Зимбабве за всю историю.

Ковентри — многократная победительница и призер чемпионатов мира в различных видах программы, неоднократная рекордсменка мира.

После ухода из профессионального плавания в 2016 году она сосредоточилась на политической карьере на родине. С 2019 года Ковентри занимала пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. В МОК работает больше десяти лет.