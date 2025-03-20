Жители Сибири пожаловались на масштабный сбой Рунета

Ряд интернет-сервисов в Сибирском и Уральском федеральных округах работает с перебоями, следует из мониторинговой карты профильного сервиса DownDetector.

В частности, проблемы фиксируются при использовании сервисов МТС, Ростелекома, «Билайн». Недоступны сервисы DeepSeek и Speedtest. Геймеры жалуются на недоступность некоторых онлайн-игр.

Роскомнадзор подтвердил неработоспособность некоторых российских сервисов. Ведомство уточнило, что проблема связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры и порекомендовало использовать мощности отечественных хостинг-провайдеров.

Предположительно, масштабный сбой вызван очередной блокировкой американского сервиса CloudFlare с технологией Encrypted Client Hello, которая позволяет обходить ограничения доступа к запрещенной в России информации.