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Приложение заставило пользователей трогать траву

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение Touch Grass вышло App Store. Разработчик в описании программы указал, что она предназначена для цифрового детокса и заставляет пользователей трогать траву под угрозой блокировки игр и приложений.

Touch Grass блокирует доступ к выбранным играм, приложениям и соцсетям до тех пор, пока человек не выйдет на улицу и не потрогает траву. В подтверждение требуется предоставить снимок руки на фоне травы.

Приложение Touch Grass
Приложение Touch Grass
Фото: © Rhys Kentish

Технология машинного обучения проверяет наличие двух ключевых объектов на фото: зелени и ладони владельца. Обмануть программу достаточно тяжело, так что просто подсунуть ей чужой снимок не получится.

Пользователь может сам выбрать приложения, которые останутся для него недоступны, пока он не потрогает траву. Если зайти в заблокированные приложения нужно срочно, можно купить к ним пропуск один дается бесплатно каждый месяц.

Приложение направлено на «избавление от телефонной зависимости» и «формирование более здоровых привычек». Разработчик отметил, что Touch Grass также поможет найти гармонию с технологиями и восстановить связь с природой.

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Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?

Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю