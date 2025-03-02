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Психоаналитик раскрыла причины возвращения к бывшим партнерам

Источник:
«Лента.ру»
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Возвращение бывших партнеров является распространенным явлением с разнообразными причинами, рассказала преподаватель Московского института психологии, психоаналитик, Анна Лодзь.

«Часто это продиктовано невыносимостью одиночества и страхом потерять контроль над бывшим партнером, особенно при созависимых отношениях. Желание заполнить внутреннюю пустоту может быть реальной, порой неосознанной причиной возобновить именно прошлые отношения — вернуться туда, где был когда-то счастлив, хотя эти воспоминания могут быть лишь идеализированной фантазией», — пояснила Лодзь в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, неудовлетворенность новыми отношениями также может подтолкнуть к попытке вернуть прошлого партнера. Кроме того, не стоит забывать и о возможном желании отомстить, причинить боль бывшему партнеру через манипуляции, контроль и чувство вины.

Еще один важный фактор — это неразрешенные конфликты и недосказанность, которые могут быть поводом для возобновления общения, но не обязательно отношений, добавила Лодзь. Кроме того, важную роль играет идеализация прошлого и забывание негативных моментов, сказала она.

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«Предлагаемая "дружба" часто служит инструментом контроля, манипуляции или жажды власти, а не истинного желания поддерживать дружеские связи. Поэтому к подобным инициативам следует подходить с осторожностью, анализируя действия, а не слова, и оценивая их влияние на ваше эмоциональное состояние», — отметила психоаналитик.

Если бывший партнер хочет вернуться, стоит вспомнить причины расставания, подумать о том, решены ли проблемы, изменился ли он на деле, а не на словах, а также соответствует ли возвращение вашим целям, посоветовала эксперт.

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