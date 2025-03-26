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Как делают искусственный снег

Источник:
Sibnet.ru
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Работа снежной пушки
Фото: © пресс-центр ГК «Манжерок»
Искусственный снег — это не пластик или какой-нибудь еще полимер, он самый настоящий. Разница в том, что его делает не природа, а снежная пушка, причем гораздо быстрее.

В природе снежинка — это кристаллик льда, образовавшийся в облаке вокруг капельки воды или пылинки, попавшей в него. Ее рост и форма зависят от внешних факторов — атмосферного давления, электрического поля облака, ветра, влажности и температуры.

Искусственная снежинка — продукт работы снежной пушки. Воду распыляют через очень тонкие форсунки с помощью сильно сжатого холодного воздуха, который при расширении дополнительно охлаждает ее.

На горнолыжных курортах пушки расположены вдоль трасс, чтобы обеспечить равномерное покрытие снегом. Пушка стреляет на высоту 5-10 метров под углом 45 градусов. Готовые снежинки падают на расстоянии в 50-80 метров от пушки, обеспечивая снежный покров на большой площади.

«Фальшивая» снежинка созревает гораздо быстрее натуральной — от момента вылета из пушки до падения на землю.

Отличия настоящего и искусственного снега

В искусственном снеге порой большую часть составляют замерзшие капельки воды, а иногда и не до конца замерзшие. Чтобы сделать снег из пушки идеальным, требуется соблюсти массу условий.

Практически идеальные искусственный снег получается из чистой воды при температуре ниже минус 8 градусов Цельсия. Если температура выше, то необходимо добавлять центры кристаллизации — пылинки. В снежных пушках используют кристаллики иодида серебра или белки, которые производят специальные бактерии.

У настоящего снега плотность примерно 50-250 килограммов на метр кубический, у искусственного — 500 килограммов на метр кубический. Снег из пушки медленнее тает, тяжелее разбивается, дольше сохраняет форму, на него куда меньше влияет температура.

Снежинки крупным планом. ФОТО

Производство искусственного снега требует много воды и электричества. Одна пушка расходует до 20 кубометров воды в час. Это примерно 40 больших ванн, в которых взрослый человек может свободно вытянуть ноги. Для этого пушка потребляет около 25 киловатт электричества — как стиральная машина за месяц, если стирать пару раз в неделю по два часа, сообщается на сайте горнолыжного курорта «Архыз».

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Жизнь #Природа #Интересно
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