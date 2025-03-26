Как делают искусственный снег

Искусственный снег — это не пластик или какой-нибудь еще полимер, он самый настоящий. Разница в том, что его делает не природа, а снежная пушка, причем гораздо быстрее.

В природе снежинка — это кристаллик льда, образовавшийся в облаке вокруг капельки воды или пылинки, попавшей в него. Ее рост и форма зависят от внешних факторов — атмосферного давления, электрического поля облака, ветра, влажности и температуры.

Искусственная снежинка — продукт работы снежной пушки. Воду распыляют через очень тонкие форсунки с помощью сильно сжатого холодного воздуха, который при расширении дополнительно охлаждает ее.

На горнолыжных курортах пушки расположены вдоль трасс, чтобы обеспечить равномерное покрытие снегом. Пушка стреляет на высоту 5-10 метров под углом 45 градусов. Готовые снежинки падают на расстоянии в 50-80 метров от пушки, обеспечивая снежный покров на большой площади.

«Фальшивая» снежинка созревает гораздо быстрее натуральной — от момента вылета из пушки до падения на землю.

Отличия настоящего и искусственного снега

В искусственном снеге порой большую часть составляют замерзшие капельки воды, а иногда и не до конца замерзшие. Чтобы сделать снег из пушки идеальным, требуется соблюсти массу условий.

Практически идеальные искусственный снег получается из чистой воды при температуре ниже минус 8 градусов Цельсия. Если температура выше, то необходимо добавлять центры кристаллизации — пылинки. В снежных пушках используют кристаллики иодида серебра или белки, которые производят специальные бактерии.

У настоящего снега плотность примерно 50-250 килограммов на метр кубический, у искусственного — 500 килограммов на метр кубический. Снег из пушки медленнее тает, тяжелее разбивается, дольше сохраняет форму, на него куда меньше влияет температура.

Производство искусственного снега требует много воды и электричества. Одна пушка расходует до 20 кубометров воды в час. Это примерно 40 больших ванн, в которых взрослый человек может свободно вытянуть ноги. Для этого пушка потребляет около 25 киловатт электричества — как стиральная машина за месяц, если стирать пару раз в неделю по два часа, сообщается на сайте горнолыжного курорта «Архыз».