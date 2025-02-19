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Раскрыта загадка таинственного объекта в Тихом океане. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаруженный на спутниковом снимке загадочный треугольный объект черного цвета посреди Тихого океана оказался островом. Фотография таинственной структуры появилась на Google Maps и вызвала бурные споры пользователей соцсетей.

Первоначально необычный снимок был опубликован на Reddit. Некоторые комментаторы предположили, что спутник заснял с орбиты сверхсекретную военную базу или глубокий провал посреди океана, пишет BBC.

Остров Восток
Остров Восток
Фото: © Google Maps

Однако тщательная проверка показала, что на фотографии изображен остров Восток, принадлежащий государству Кирибати. Этот коралловый атолл имеет площадь всего 0,25 квадратного километра.

Загадочный черный цвет — результат густого произрастания на острове деревьев вида пизония большая. Их крона темно-зеленого цвета, однако из-за высокой концентрации с орбиты она выглядит черной.

Остров Восток необитаем, однако на нем гнездится множество птиц. Атолл был открыт в 1820 году антарктической экспедицией Беллинсгаузена, именно этим объясняется его русское название.

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