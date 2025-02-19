Раскрыта загадка таинственного объекта в Тихом океане. ФОТО

Обнаруженный на спутниковом снимке загадочный треугольный объект черного цвета посреди Тихого океана оказался островом. Фотография таинственной структуры появилась на Google Maps и вызвала бурные споры пользователей соцсетей.
Первоначально необычный снимок был опубликован на Reddit. Некоторые комментаторы предположили, что спутник заснял с орбиты сверхсекретную военную базу или глубокий провал посреди океана, пишет BBC.
Однако тщательная проверка показала, что на фотографии изображен остров Восток, принадлежащий государству Кирибати. Этот коралловый атолл имеет площадь всего 0,25 квадратного километра.
Загадочный черный цвет — результат густого произрастания на острове деревьев вида пизония большая. Их крона темно-зеленого цвета, однако из-за высокой концентрации с орбиты она выглядит черной.
Остров Восток необитаем, однако на нем гнездится множество птиц. Атолл был открыт в 1820 году антарктической экспедицией Беллинсгаузена, именно этим объясняется его русское название.