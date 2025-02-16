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Наука выяснила, как волки превратились в домашних собак

Источник:
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
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Волки самостоятельно одомашнились и эволюционировали в домашних собак, к такому выводу пришла группа американских зоологов, создавших специальную математическую модель.

Ученые давно спорят о том, как агрессивные дикие волки сумели превратиться в домашних собак. По одной из теорий, люди специально отбирали дружелюбных хищников и приручали их щенков. По другой теории, волки сами прибивались к жилищам людей в поисках пищи и самые спокойные из них оставались с человеком.

Для проверки этих гипотез ученые создали специальную математическую модель. Она показала, что эволюция волков в собак при благоприятных условиях могло произойти всего за 8 тысяч лет, приводит Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences отчет ученых. 

Это результат подтверждает гипотезу о том, что хищники могли самостоятельно одомашниться еще до того, как люди их стали специально разводить.

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Наука #Наука #Звери
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Топ комментариев

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.