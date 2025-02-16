Наука выяснила, как волки превратились в домашних собак

Волки самостоятельно одомашнились и эволюционировали в домашних собак, к такому выводу пришла группа американских зоологов, создавших специальную математическую модель.

Ученые давно спорят о том, как агрессивные дикие волки сумели превратиться в домашних собак. По одной из теорий, люди специально отбирали дружелюбных хищников и приручали их щенков. По другой теории, волки сами прибивались к жилищам людей в поисках пищи и самые спокойные из них оставались с человеком.

Для проверки этих гипотез ученые создали специальную математическую модель. Она показала, что эволюция волков в собак при благоприятных условиях могло произойти всего за 8 тысяч лет, приводит Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences отчет ученых.

Это результат подтверждает гипотезу о том, что хищники могли самостоятельно одомашниться еще до того, как люди их стали специально разводить.