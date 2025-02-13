Аналитики дали неутешительный прогноз по ключевой ставке

Совет директоров Банка России в пятницу, 14 февраля проведет первое в 2025 году заседание, на котором будет приниматься решение о ключевой ставке. Аналитики рассказали, почему ЦБ сохранит ее на рекордно высоком уровне.

Большинство экспертов сходится во мнении, что Банк России сохранит ставку на прежнем, рекордном уровне — 21%. Поводов у ЦБ смягчать денежно-кредитную политику нет: инфляция остается высокой. Это значит, что ипотека будет недоступной еще какое-то время, придется отложить и серьезные покупки в кредит

В декабре 2024 года Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что феврале будет рассматриваться два варианта — повышение ставки и сохранение ее неизменной. РБК опросило 30 ведущих аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний. Все из них дали прогноз, что 14 февраля ЦБ сохранит ставку.

По мнению аналитиков, причин повышать ставку нет. Жесткая политика Банка России привела к замедлению кредитованию. Заемные деньги стали дороги и люди стали сохранять средства, а не тратить их. Это должно привести к охлаждению совокупного номинального спроса и снижению инфляции.

Также в пользу сохранения ставки играет фактор стабилизации курса. Российская валюта укрепляется и это сдерживает инфляционные риски на будущее, отметели эксперты.

ЦБ «закрутил гайки»

Ключевая ставка — важнейший инструмент кредитно-денежной политики. Ее уровень непосредственно отражается на жизни людей. Низкая ставка делает кредиты дешевыми, что стимулирует потребительский спрос. Высокая ставка используется для борьбы с инфляцией, когда цены улетают вверх.

До рекордных уровней ставка взлетала в периоды внешнеполитической напряженности, когда Запад вводил против России масштабные санкции. В 2014 году после присоединения Крыма и начала событий на Донбассе Банк России был вынужден поднять ставку до 17%. Со временем российская экономика адаптировалась к санкциям и в 2020 году ставка упала до 4%.

Вновь ставка начала расти в 2022 году после начала специальной военной операции и новой серии беспрецедентных санкций против России. Рекордного максимума она достигла в октябре 2024 года, поднявшись до 21%. Такой уровень сделал ипотеку недоступной для большинства россиян, а потребительское кредитование свернули сами банки.