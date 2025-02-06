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Трамп запретил трансгендерам соревноваться с женщинами

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях — документ «Не допускать мужчин в женский спорт» опубликован на сайте Белого дома.

«Теперь женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», — цитирует The Washington Post слова Трампа, сказанные им во время подписания документа.

«Мужчины, притворяющиеся девочками, украли у них победу в более чем 3,5 тысячи состязаний, что очень много, и приняли участие в более чем 11 тысячах соревнований, предназначенных для женщин», — добавил американский президент.

Глава США ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) больше не будут позволять мужчинам соревноваться в женских видах спорта, приводил CNN заявление пресс-секретаря Трампа Кэролайн Ливитт.

Она не ответила на вопрос, как новый указа Трампа повлияет на правила проведения в 2028 году летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе и будет ли там разрешено сменившим пол мужчинам принимать участие в женских состязаниях.

В декабре 2024 года Дональд Трамп пообещал «убрать мужчин из женского спорта». Он также поддержал сокращение федерального финансирования школ, администрация которых поддерживает концепцию «трансгендерного безумия».

В России международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.