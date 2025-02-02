НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы

Источник:
The Hill
478 5

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа без участия представителей Украины укрепит статус России как сверхдержавы, считает политический обозреватель The Hill Дэвид Кириченко.

«С возвращением Трампа к власти Путин видит возможность разорвать международную изоляцию и реабилитировать свой имидж как государственного деятеля», — отметил Кириченко.

По мнению обозревателя, российский лидер рассматривает стремление Трампа заключить сделку по Украине как возможность добиться выгодных для России условий «за счет украинского суверенитета и безопасности».

Кириченко утверждает, что Путин добивается прямой встречи с лидером США без участия Украины, чтобы «укрепить нарратив о России как о мировой сверхдержаве».

Путин ранее отмечал, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. По его словам, самое важное — устранить первопричины кризиса.

Еще по теме
Спецпосланник США потребовал проведение выборов на Украине
Трамп объявил Канаде торговую войну
Раскрыты условия сделки Трампа и Путина
Украина убедит Трампа передать ей российские активы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров
Китай и Индия приостановили закупку российской нефти
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
53
Трамп пригрозил разорить БРИКС
42
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
40
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
22
Смертность на Украине троекратно превысила рождаемость
21
Южная Корея приняла предупреждения о поставках оружия Украине