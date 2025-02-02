Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа без участия представителей Украины укрепит статус России как сверхдержавы, считает политический обозреватель The Hill Дэвид Кириченко.

«С возвращением Трампа к власти Путин видит возможность разорвать международную изоляцию и реабилитировать свой имидж как государственного деятеля», — отметил Кириченко.

По мнению обозревателя, российский лидер рассматривает стремление Трампа заключить сделку по Украине как возможность добиться выгодных для России условий «за счет украинского суверенитета и безопасности».

Кириченко утверждает, что Путин добивается прямой встречи с лидером США без участия Украины, чтобы «укрепить нарратив о России как о мировой сверхдержаве».

Путин ранее отмечал, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. По его словам, самое важное — устранить первопричины кризиса.