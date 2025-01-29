Страна Калифорния: потеряют ли США самый богатый штат

Калифорния, самый богатый штат Соединенных Штатов, снова заговорила о независимости. На днях госсекретарь штата Ширли Вебер одобрила петицию о выходе Калифорнии из США. Почему «золотой штат» захотел стать новым государством и есть ли у сепаратистов шансы?

После одобрения петиции активистам требуется собрать 546 тысяч подписей до июля 2025 года. В этом случае вопрос о независимости вынесут на общее голосование. Он будет звучать так: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?».

Как Калифорния хочет получить независимость

Сторонники отделения Калифорнии от США называют свою инициативу Calexit — это сокращение от словосочетания California Exit («Выход Калифорнии»), составленного по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из Евросоюза в 2020 году.

Если Calexit соберет необходимое количество подписей, в 2028 году в Калифорнии пройдет референдум. В голосовании должны будут принять участие не менее 50% зарегистрированных избирателей штата.

Калифорния уже была отдельной страной — в 1846 году поселенцы подняли восстание и объявили независимость от Мексики. Калифорнийская республика просуществовала 25 дней, после чего территорию аннексировали США. К этому эпизоду в истории отсылает флаг штата с надписью California Republic.

Однако результаты референдума не будут иметь юридической силы и не станут обязательными для федерального правительства. Фактически, они окажутся только демонстрацией «воли народа», населяющего непокорный штат.

В том случае, если не менее 55% избирателей поддержат отделение от государства, Калифорния сформирует специальную комиссию из 20 человек — она изучит юридические возможности провозглашения независимости и выпустит соответствующий отчет.

Почему в Калифорнии популярен сепаратизм

Движение Calexit возникло в Калифорнии на фоне первого избрания Дональда Трампа в 2016 году. Штат традиционно считается оплотом Демократической партии и победа республиканца на президентских выборах подогрела сепаратистские настроения.

Новый цикл электоральной поляризации перезапустился после второй победы Трампа и привел к очередной активизации калифорнийских сепаратистов. Показательно, что голоса выборщиков от Калифорнии не влияли на результаты президентских выборов с 1876 года.

Однако нельзя считать Трампа единственным виновником политической турбулентности в штате — Калифорния всегда была «государством в государстве» и за последние два века выдвинула более 200 инициатив по выходу из состава США. Ни одна из них не была реализована.

Теоретически этот «золотой штат» мог бы легко стать автономным — он самый густонаселенный и богатый в стране. В нем проживает почти 40 миллионов человек, а ВВП Калифорнии сопоставим с показателями Германии.

Например, в Калифорнии сосредоточена почти вся высокотехнологичная промышленность США, достаточно вспомнить знаменитую Кремниевую долину. Здесь находятся штаб-квартиры и заводы таких гигантов, как Apple, Google, Intel, Nvidia, Boeing, SpaceX, Tesla, Lockheed Martin.

Возможен ли выход Калифорнии из США

План выхода Калифорнии из состава США, представленный активистами, вряд ли будет реализован. Дело в том, что американское федеральное законодательство не предусматривает механизма отделения штата.

Верховный суд после Гражданской войны в США в 1869 году постановил, что акт принятия в состав страны является окончательным, «без возможности пересмотра или отзыва». Единственный законный способ — получение согласия Конгресса и всех остальных штатов.

Если референдум в Калифорнии поддержит выход штата из состава США, согласно Конституции, федеральное правительство может попросту отказаться признать его итоги.

Но даже на такой исход голосования шансы минимальны, в реальности калифорнийский сепаратизм — скорее политический феномен, чем настоящее движение к независимости.