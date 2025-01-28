Сноубордист из Японии первым в мире прыгнул на 2340 градусов

Японский сноубордист Хирото Огивара первым в истории во время прыжка с трамплина сделал 6,5 оборота в воздухе, суммарно обернулся на 2340 градусов.

Огивара установил рекорд на Всемирных экстремальных играх (X Games), которые проходили в Аспене, штат Колорадо. Судьи оценили достижение 19-летнего спортсмена в 97,33 балла, что гарантировало ему победу на турнире по сноуборду среди мужчин.

«Я первый в мире, кто сделал это. Я никогда не был так счастлив. Это был действительно величайший момент. Казалось, что я использовал каждую унцию своей энергии», — заявил сноубордист.