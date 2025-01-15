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Страны НАТО призвали готовиться к войне

Источник:
Sibnet.ru
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Странам НАТО необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, его обращение распространила пресс-служба организации.

«Чтобы предотвратить войну, нам нужно подготовиться к ней. Пора переключить мышление на военное время», — сказал Рютте в ходе своего выступления на заседании начальников генштабов стран блока в Брюсселе.

По его словам, это подразумевает увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами НАТО по всему миру, чтобы противодействовать России.

«Россия усердно работает, пытаясь ослабить наши демократии и лишить нас свободы. И она не одинока. На ее стороне Китай, КНДР и Иран. Нам нужно больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны», — подчеркнул генсек НАТО.

Президент США Джо Байден ранее заявлял о намерении России атаковать страны НАТО после «взятия Украины». При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие у России интереса воевать со странами альянса.

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Политика #Мир
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