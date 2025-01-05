Кроме обсуждаемых премьер, таких как «Преступление и наказание», в 2024 году в онлайн-кинотеатрах появилось много новых сериалов, которые заслуживают внимания.

В подборку вошли сериалы 2024 года, которые зрители могли пропустить из-за скромной рекламы или изобилия других проектов.

«Трасса»

Триллер, режиссер Душан Глигоров, 10 серий.

В ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин — младший, Елизавета Ищенко, Анна Михалкова.

Где смотреть: Okko.

По сюжету, девочка-подросток убивает родителей и пытается покончить жизнь самоубийством. В это же время в Санкт-Петербурге пропадает Кира — приемная дочь судьи Светланы. Последний раз девочку видели как раз в Ставрополье, куда она отправилась на поиски своих биологических родителей.

Фото: © кадр из сериала «Трасса»

Светлане приходится вернуться в город, где она когда-то была секс-работницей. Пытаясь найти дочь, судья разочаровывается в полиции и объединяется с местным энтузиастом. Постепенно пропажа Киры вплетается в целую паутину историй об исчезновениях молодых девушек.

«Лихие»

Криминальная драма, режиссер Юрий Быков, 8 серий.

В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук.

Где смотреть: Okko, START.

Драма про 1990-е в России, вышедшая следом за нашумевшим сериалом «Слово пацана», вновь заставила с ужасом взглянуть в прошлое.

Сюжет «Лихих» развивается в 90-е годы в Хабаровском крае. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком.

Фото: © кадр из сериала «Лихие»

С приходом 90-х пасека разоряется. Павел с семьей вынужден ехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. В это время в городе идет передел сфер влияния — вся власть и все ресурсы переходят к ОПГ «Общак». Устроившись на работу водителем к Юре Крабу, бывшему соседу по поселку и крестному Женьки, Павел попадает в эпицентр бандитских разборок.

«Комбинация»

Музыкальная биография, режиссер Никита Власов, 8 серий.

В ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный.

Где смотреть:Wink

Сериал «Комбинация» посвящен не столько истории музыкальной группы, сколько продюсеру-создателю — Александру Шишинину.

По сюжету, в Саратове 1988 году милиционер из ОБХСС Александр Шишинин случайно знакомится с Бари Алибасовым и решает стать музыкальным продюсером. Сотрудник органов видит большой потенциал в выпускнике местной консерватории, композиторе Виталии Окорокове.

Фото: © кадр из сериала «Комбинация»

Шишинин с композитором ищут солисток. Сначала появляется старшеклассница-оторва Таня, а потом ученица факультета народного пения Алена. Дуэт врывается на радио и ставит первую композицию в эфир. Так рождается группа «Комбинация».

В сериале много музыки — рассказывается история создания самых громких хитов «Комбинации». Много об отношениях, изменах, деньгах и законах шоу-бизнеса. И показана режиссерская версия гибели продюсера, убийство которого до сих пор не раскрыто.

«Я знаю, кто тебя убил»

Детектив, режиссер: Софья Райзман, 8 серий.

В ролях: Александр Яценко, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Михаил Тройник.

Где смотреть: Wink, Иви.

Главный герой — молчаливый мастеровитый сисадмин Герман. Четыре года назад при загадочных обстоятельствах погибла его сестра Ева. Хотя девушка и оставила записку, в которой просила никого не винить в ее смерти, Герман уверен: сестру убили.

Фото: © кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»

В смерти любимой сестры Герман винит ее мужа — Олега Ломакина, который после смерти Евы женился на другой и уехал в Италию. Когда Ломакин с женой и трехлетней дочкой возвращаются в город, Герман решает отомстить, и крадет их ребенка. Затем происходит череда трагедий, и выясняется, кто на самом деле убил Еву.

«Игры»

Спортивная драма, режиссер Евгений Стычкин, 8 серий

В ролях: Григорий Верник, Мария Карпова, Вячеслав Чепурченко, Евгений Стычкин.

Где смотреть: «Кинопоиск».

События в сериале описывают подготовку СССР к первой в стране Олимпиаде. На дворе конец 1970-х. Сын функционера Игорь Зорин попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой.

Фото: © кадр из сериала «Игры»

Зорин не привык подчиняться правилам и верит в свои идеалы, а Светлова наоборот — пример идеалистки. Героям предстоит столкнуться со всеми сложностями организации масштабного спортивного события и оказаться свидетелями не только олимпийских, но и политических игр.