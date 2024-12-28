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Обвиненный в домогательствах священник стал штурмовиком

Источник:
Sibnet.ru
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Священник Даниил Сидоров из Екатеринбурга, обвинявшийся в сексуальных домогательствах, стал рядовым десантно-штурмового взвода, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Он приступил к иному служению — Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — написал он в своем телеграм-канале.

Митрополит уточнил, что Сидоров «получил прощение у оскобленных им людей» и теперь «по велению своей совести он отбыл на место несения военной службы» в соответствии с порядком, установленным президентом Владимиром Путиным.

Путин минувшей осенью разрешил освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае призыва их на военную службу или заключения контракта с Минобороны в период мобилизации или военного времени.

Сидорова задержали 25 ноября. 26-летний священник подозревался в сексуальном нападении на девушку около ее дома на улице Куйбышева. Позднее заявлении на него написала вторая девушка, на которую он также напал на улице.

До возбуждения уголовного дела Сидоров являлся иереем Свято-Симеоновского архиерейского подворья. После задержания и предъявления обвинений он был выведен за штат епархии.


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Жизнь #Религия #Армия
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