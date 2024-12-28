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Девушка подожгла заправку коктейлями Молотова в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка бросила три бутылки с горючей жидкостью в автозаправочную колонку в Октябрьском районе Красноярска, она задержана, сообщило ГУ МВД России по региону.

Свои действия 22-летняя девушка снимала на телефон. Очевидцы вовремя потушили возгорание, не допустив распространения огня. Они задержали поджигательницу и удерживали ее до приезда полиции.

По предварительной версии, несколько дней назад телефонные мошенники убедили девушку перевести им 7,5 тысячи рублей «под выдуманным предлогом», а затем предложили вернуть деньги и за вознаграждение поджечь АЗС.

Возбуждено дело о покушении на уничтожение имущества общеопасным способом (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК), сообщило СУ СК России по Красноярскому краю. Также силовики завели дело о склонении к теракту в отношении неустановленного лица (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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