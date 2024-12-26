Мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6» вышел в прокат

Фото: © кадр из мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6»

Шестая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6» вышла в прокат в четверг, 26 декабря.

Новая часть про Ивана Царевича и Серого волка претендует на хорошую кассу. На предпродаже билетов мультфильм уже заработал больше 4 миллионов рублей, что больше, чем у аналогичных проектов на данном этапе.

Например, мультфильмы «Конь Юлий и большие скачки» в свое время получили 3,8 миллиона рублей, на предпродажах, а стартовые сборы составили 107,5 миллиона.

Кроме «Ивана Царевича и Серого волка», в прокате с 26 декабря появятся мюзикл «Быть лучше: История Робби Уильямса», постапокалиптический экшн «Последний Ронин», драма «Партенопа».