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Мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6»

Шестая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6» вышла в прокат в четверг, 26 декабря.

Новая часть про Ивана Царевича и Серого волка претендует на хорошую кассу. На предпродаже билетов мультфильм уже заработал больше 4 миллионов рублей, что больше, чем у аналогичных проектов на данном этапе.

Например, мультфильмы «Конь Юлий и большие скачки» в свое время получили 3,8 миллиона рублей, на предпродажах, а стартовые сборы составили 107,5 миллиона.

Кроме «Ивана Царевича и Серого волка», в прокате с 26 декабря появятся мюзикл «Быть лучше: История Робби Уильямса», постапокалиптический экшн «Последний Ронин», драма «Партенопа».

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

Wolf Hound

А если снизить всем чиновникам з/п до уровня МРОТа,плюс урезать "нужные" вещи по госзакупкам,то ИМХО...

kygear

Снижение очень опасно. Оно сулит расцвету промышленности и реального бизнеса. Так же это может привести...