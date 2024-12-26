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Натуральная и имитированная: как проверить красную икру

Источник:
Sibnet.ru
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Икра
Фото: © Sibnet.ru
Красная икра — один из наиболее популярных деликатесов на новогоднем столе. Две трети жителей России оставят ее в меню, несмотря на высокую стоимость. Желание сэкономить может обернуться покупкой подделки. Как отличить настоящую красную икру от искусственной?

Натуральную икру добывают у рыб семейства лососевых — это горбуша, кета, нерка, форель, кижуч и чавыча. Заготовка происходит во время нереста: с июня по октябрь. Также ее могут сделать из замороженных ястыков.

Имитированную икру разработали в 60-е годы XX века в СССР. Ее делают из рыбьих мяса, жира, бульона, экстракта морских водорослей (агар-агар или альгинат натрия), соли, растительного масла, лимонной кислоты с добавлением красителей.

Упаковка и стоимость

Главный признак, отличающий натуральную красную икру от искусственной, — цена. В ноябре 2024 года килограмм красной икры в среднем по России стоит 8,9 тысячи рублей. Полкило имитации обойдется менее чем за 150 рублей.

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от покупки икры через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы, а также в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, с рук) — хотя там могут обещать натуральный продукт по низкой цене.

С 1 мая 2024 года введена обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб. Таким образом, качество и безопасность икры любой потребитель может проверить, отсканировав Data Matrix код через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

Икра — это натуральный источник витаминов A, D и E, которые улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной системы, делают иммунитет крепче, поддерживают зрение. В состав продукта входят минералы (железо, калий, фосфор, йод) и белок — основной строительный материал для клеток организма.

Настоящую красную икру продают в жестяных, стеклянных банках или на развес. На этикетке должно быть указано название рыбы, способ производства, дата изготовления и дата фасовки — разница между ними должна быть не больше шести месяцев.

Маркировка на жестяной банке также должна содержать номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри.

Красная имитированная икра
Фото: © Sibnet.ru

Слово «имитированная» должно быть в названии продукта. Но часто производитель не делает на нем акцент, выделяя крупным шрифтом слова «красная икра», «лососевая икра».

Отличия настоящей икры и имитации

Отличить натуральную от искусственной икры при приобретении можно по одному основному внешнему признаку. У настоящих икринок есть так называемый глазок (более темное ядрышко), если его нет — это подделка.

Сейчас есть имитированная красная икра, которая внешне похожа на настоящую — у нее неоднородный цвет и напоминающие натуральный рыбный деликатес нежные капсулы.

Но и ее отличить можно. «Правильные» икринки лопаются и быстро растворяются во рту. А вот если они будто завязли на зубах, то речь идет об имитации.

Чтобы проверить икру на развес на натуральность, можно взять с собой бутылочку перекиси водорода. От капли настоящая икра даст белые хлопья, а имитация либо не вступит в реакцию, либо растворится, оставив лишь капельки жира.

Еще один способ проверки — залить икру горячей водой. Если икринки натуральные, то они слегка побелеют и утонут. А если искусственные — растворятся, окрасив воду.

Признаки испорченной икры

Икра — скоропортящийся продукт, особенно если не соблюдались правила хранения.

При встряхивании железной банки содержимое не должно булькать. Крышка банки не должна проминаться или быть вздутой.

Если икра истекает соком, а икринки «сдувшиеся», вероятно, продукт уже размораживали.

Не должно быть характерного присутствия запаха рыбьего жира и вообще постороннего запаха. Некачественная икра как раз характеризуется химическим запахом.

Тема: Новогодние инструкции
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Жизнь #Еда #Потребитель
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kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...

жизнилюб

мало дали ни 6,5 а 65 лет нормально